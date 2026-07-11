3 قتلى وجريح في حادث مرور بقالمة

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة، في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق البلدي غير مصنف بالمكان المسمى منطقة جبالة لخميسي، ببلدية عين بن بيضاء في ولاية قالمة.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب شاحنة نصف مقطورة، حيث خلف الحادث وفاة 03 أشخاص تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر بجروح مختلفة (في حالة حرجة) تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنة تدخل وإنقاذ.

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