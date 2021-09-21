3 قتلى و10 جرحى في حادث مرور بالجلفة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بجروح، في حادث مرور وقع ليلة أمس.على مستوى الطريق الولائي رقم 189 منطقة عمر ببلدية مسعد بالجلفة.

الحادث وقع في حدود الساعة 23 سا و44 د، تمثل في إصطدام بين سيارة ودراجة نارية، خلف وفاة 3أشخاص في عين المكان وإصابة 10 آخرين، منهم 4 في حالة صدمة.

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