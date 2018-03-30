3 قتلى و10 جرحى في حادث مرور ببلدية بوزغاية في الشلف

لقي 3 اشخاص حتفهم وأصيب 10أخرين بجروح في حادث مرور وقع ليلة الجمعة بمنطقة حميس ببلدية بوزغاية في الشلف.

وحسب ما ورد للنهارفإن الحادث وقع في حدود التاسعة و20دقيقة، إثر إصطدام مابين سيارتين، بالطريق الوطني رقم 19 بمنطقة حميس.

حيث خلف وفاة 3 أشخاص امرأة في السبعينات وشرطي في عقده الخامس وصبي لا يتحاوز 4 سنوات.

وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 2 تحت الملاحظة الطبية وشخص في قاعة العمليات .

وقد تخلت الحماية المدنية، لنقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث، وإجلاء الجرحى لمصلحة الإستعجالات بمستشفى الشطية .

في حين قام عناصر الدرك الوطني، لتسهيل حركة المرور أمام السيارات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.