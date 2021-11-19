3 قتلى و16 جريح اثر حادث مرور بالطريق الرابط بين تقرت وحاسي مسعود

لقي 3 أشخاص مصرعهم، أمسية اليوم، اثر حادث مرور تمثل في تصادم بين حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر تعمل على خط باتنة _اليزي وسيارة سياحية.

وذلك بالطريق الرابط بين ولاية تقرت وحاسي مسعود على الساعة 20:10 من مساء اليوم.

كما خلف هذا الحادث 16 جريح كحصيلة أولية، حيث نقل المصابين وجثث الضحايا إلى مستشفى حاسي مسعود لتلقي الرعاية الصحية.

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