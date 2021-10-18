3 قتلى و199 جريح في حوادث المرور خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3226 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

حيث قامت وحدات الحماية المدنية الفترة بـ 161 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات. خلفت وفاة 03 اشخاص و إصابة 199 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل 04 اشخاص متوفيين اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الماء بقسنطينة. ووفاة رجل وإمرأة يبلغان من العمر 88سنة و 86 سنة مختنقين بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة بحي 1600 مسكن بلدية الخروب بوهران. ووفاة شخصين من عائلة واحدة من جنس ذكر يبلغان من العمر 24 سنة و 20 سنة اختناقا بغاز احادي المنبعث من مسخن ماء بحي بلقايد بلدية بئر الجير.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 27 عملية تحسيسية. و34عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تم إخماد 03 حرائق حضرية في كل من ولايات، الجزائر، البويرة وميلة، تسببت في اصابة شخص بصعوبة في التنفس بالعاصمة. و كذا شخصين ببداية اختناق جراء الدخان بولاية البويرة. تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية ، والسيطرة على الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.

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