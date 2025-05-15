3 قتلى و28 جريحا اثر انقلاب حافلة بالجلفة

تسببت الامطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية الجلفة، في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، أدى إلى وفاة 3 أشخاص.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 00سا00د من أجل حادث إنقاذ حافلة لنقل المسافرين عالقة بمحاذات الطريق بقرية أولاد عبيد لله بسبب ارتفاع منسوب مياه واد ، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها.

وخلف الحادث وفاة 03 أشخاص و ضحية 01 لها إصابة بليغة في اليد و 27 شخص آخر في حالة صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي أما 03 أشخاص المتوفيين تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة .