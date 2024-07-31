3 قتلى و3 جرحى في إصطدام بين سارتين في سيدي بلعباس

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب 3 أخرين في حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بلدية العمارنة دائرة سيدي لحسن ولاية سيدي بلعباس.

الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين وخلف وفاة امرأة 29 سنة ورضيع 13 شهرا في عين المكان.

وكذا وفاة عريف بالحماية المدنية يبلغ من العمر 39 سنة تدخل لتقديم الاسعافات الاولية حيث خارج اوقات العمل فتعرض الى دهس سيارة اخرى في مكان الحادث مما أدى الى وفاته .

كما خلف الحادث إصابة 3 أشخاص لهم إصابات مختلفة .