3 قتلى و3 جرحى في إصطدام بين سيارتين في سيدي بلعباس

توفي 3 اشخاص فيما اصيب 3 أخرين بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بلدية سيدي حمادوش دائرة عين البرد في سيدي بلعباس.

وفاة 03 أشخاص وإصابة 03 آخرين في حادث مرور بولاية #سيدي_بلعباس.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16سا و17د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين بعين البرد.

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 3 آخرين تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي