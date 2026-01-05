3 قتلى و4 جرحى إثر انقلاب سيارة بأدرار
بقلم أمينة داودي
لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين، وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور بولاية أدرار.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13 سا 53 د من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية و دائرة رقان.
خلف الحادث وفاة 03 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 04 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
