3 قتلى و4 جرحى إثر انقلاب سيارة بأدرار

بقلم أمينة داودي
لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين، وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مرور بولاية أدرار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 13 سا 53 د من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية و دائرة رقان.

خلف الحادث وفاة 03 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 04 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

