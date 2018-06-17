3 قتلى و4 جرحى في حادثي مرور بباتنة

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح في حادثي مرور منفصلين وقعا مساء أمس السبت بولاية باتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الأول وقع بمشتة أولاد سعيد ببلدية تالخمت بدائرة عين جاسر.

وتمثل في إثر إصطدام بين سيارتين أسفر عن وفاة شخصين إمرأة ورجل بعين المكان وإصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة.

بينما تم تسجيل الحادث الثاني بالطريق الوطني رقم 86 بالمكان المسمى الهناشير ببلدية مروانة.

حيث خلف اصطدام بين 3 سيارات إصابة شخصين اثنين تم نقلهما إلى مستشفى مروانة حيث لفظ أحدهما وهو رجل في الثلاثينات من العمر

فيما حولت المرأة التي كانت ترافقه وهي حامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة بالنظر لخطورة إصابتها.