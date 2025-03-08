3 قتلى و4 جرحى في حادث مرور بتمنراست

توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حادث مرور مميت، وقع صبيحة اليوم السبت، بالطريق الولائي رقم 109، بلدية و دائرة تمنراست.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 06د. من أجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الولائي رقم 109، بلدية ودائرة تمنراست.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة 03 أشخاص، و إصابة 04 آخرين بجروح مختلفة كحصيلة أولية.

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