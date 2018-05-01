3 قتلى و4 جرحى في حادث مرور بزهانة في معسكر

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث مرور وقع ليلة أمس الاثنين ببلدية زهانة بمعسكر.
وحسب الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 قرب قرية زغلول ببلدية زهانة شمال الولاية
وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية .
كما جلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيڨ
فيما اصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مصلحة الإستعجالات بذات المستشفى
كما لفظ احد االمصابين انفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجروحه
وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب الحادث.
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