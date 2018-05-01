3 قتلى و4 جرحى في حادث مرور بزهانة في معسكر

أخبار الجزائر
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3 قتلى و4 جرحى في حادث مرور بزهانة في معسكر
بقلم م. فيصل

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث مرور وقع ليلة أمس الاثنين ببلدية زهانة بمعسكر.

وحسب الحماية المدنية فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4  قرب قرية  زغلول ببلدية زهانة شمال الولاية

وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل  المسافرين وسيارة نفعية .

كما جلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيڨ

فيما اصيب 5 أشخاص بجروح  متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مصلحة الإستعجالات بذات المستشفى

كما لفظ احد االمصابين انفاسه الأخيرة بالمستشفى متأثرا بجروحه

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب الحادث.

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