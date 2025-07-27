3 قتلى و41 جريحا في حادث مرور بقسنطينة

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 41 آخرين بجروح في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، على مستوى الطريق السيّار شرق- غرب، بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا07د من أجل حادث اصطدام بين حافلتين. على مستوى الطريق السيّار شرق- غرب، بلدية و دائرة زيغود يوسف.

مشيرة أن الحادث خلّف في حصيلة نهائية 03 وفيات و41 جريحا تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسُخّر لهذا التدخل 10 سيارات إسعاف و04 شاحنات إنقاذ.

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