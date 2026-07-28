3 قتلى و5 جرحى إثر اصطدام ثلاث سيارات بتيارت

لقي 3 أشخاص مصرعهم ليلة الإثنين إلى الثلاثاء وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة إثر حادث مرور بولاية تيارت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية مدعمة بالوحدة الثانوية لدائرة واد ليلي. من أجل حادث مرور تسلسي تمثل في إصطدام ثلاث (3) سيارات. على مستوى الطريق الوطني رقم (23) بمنطقة الشميط بلدية قرطوفة و دائرة الرحوية.

الحادث خلف ثلاث وفيات في عين المكان و خمسة مصابين تم نقلهم من طرف مصالح الحماية إلى المستشفى الولائي يوسف دمرجي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور