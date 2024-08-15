3 قتلى و10 جرحى في إنفجار غاز البوتان بجسر قسنطينة في العاصمة

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب 10 أخرين كحصيلة اولية في حادث إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق بجسر قسنطينة ولاية الجزائر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 20سا و12دقيقة، من أجل حادث إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق في الطابق الأول لبناية R+1 وذلك على مستوى بلدية جسر قسنطينة ودائرة بئرمراد رايس.

وخلف الحادث كحصيلة أولية وفاة طفل عمره سبع سنوات وطفلة 4 سنوات وإمراة.و10 مصابين منهم 8 لهم حروق مختلفة و 2 لهم صعوبة في التنفس، تم اسعافهم بعين المكان ونقلهم للمستشفى.