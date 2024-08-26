3 قتلى و8 جرحى في حادث مرور بغليزان

تسبب حادث مرور وقع في الصباح الباكر اليوم الإثنين في وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية غليزان.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة مدعومة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية ليلة يوم الأحد للإثنين. لأجل حادث إصطدام حافلة لنقل العمال من الحجم الصغير مع سيارة سياحية. على مستوى دوار المراينية الطريق الولائي رقم 07 بلدية الحمري دائرة جديوية.

وأسفر الحادث عن 8 مصابين وضحية متوفية في عين المكان. و 02 متوفين حسب تصريح طبيب المستشفى كانتا في حالة خطيرة. حيث تم إسعاف و إجلاء المصابين وتحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بجديوية و مستشفى أحمد فرانسيس بوادي ارهيو.