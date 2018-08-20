3 قتلى و96 جريحا في حوادث مرور خلال يومين

توفي ثلاثة أشخاص وجرح 96 آخرون في 86 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية يومي 17 و18 أوت الجاري.

حسب بيان للأمن الوطني صدر اليوم الإثنين.

وأفاد البيان، أنّ أسباب الحوادث تعود بالدّرجة الأولى إلى عدم احترام مسافة الأمان و إفراط في السرعة والإرهاق .

أثناء السياقة إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

وجدّدت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار دعوتها إلى مستعملي الطريق العام “لتوخّي الحيطة والحذر”.

أثناء السيّاقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السّرعة المحدّدة دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة.

حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام”.

وتضع المديرية تحت تصرّف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النّجدة 17 لتلقّي البلاغات 24 سا/24 سا.