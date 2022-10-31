3 قرارات إقتصادية هامة مرتقبة في قمة الجزائر

قال المفوض، محمد خير عبد القادر، مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية بجامعة الدول العربية، أنه يتوقع إتخاذ ثلاثة قرارات إقتصادية هامة مرتقبة في قمة الجزائر.

وأضاف محمد خير عبد القادر، للإذاعة الوطنية، أن الأمن الغذائي العربي يصطدم بعدة مشكلات أججتها جائحة كورونا والتغيرات المناخية. والحرب الروسية الأوكرانية في أكبر منطقة منتجة. يستورد منها العالم العربي كثير من مدخراته الغذائية

كما أشار إلى أنه جرى تخصيص مساحة لهذه التراتيب في الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 31. وتم التوافق على قرارات مثل التكامل الزراعي والتعاون العربي. وانتهاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. وكلها تزيد فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية. خاصة الغلال والزيوت والسكريات والمنتجات الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء. لذلك ستساهم قمة الجزائر مساهمة فاعلة في التعاون الإقليمي تعضيداً للأعمال القُطرية.

وأضاف محمد خير عبد القادر: “نأمل أن تكون هناك ترتيبات وتدابير تنهض بها المنظمة العربية للزراعة، وسائر المنظمات المعنية بالأمن الغذائي في كيفية إنفاذ ما سيتوصّل إليه القادة العرب”.

وأكد المتحدث ذاته أنه جرى تحديد الميزات النسبية والمشروعات المطلوبة. موضحا: “ليس بالضرورة أن يكون هناك نمط استثماري واحد في الدول العربية. لكن المهم أن تتخذ الدول العربية حزمة من الإجراءات والتراتيب المفضية إلى إيجاد بيئة اقتصادية تسهل للمستثمرين العرب ومن خارج المنطقة العربية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور