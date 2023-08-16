3 قصر أمام قاضي الأحداث بعد رشقهم حافلة ايتوزا بالقارورات

مثل أمام قاضي الاحداث بمحكمة سيدي أمحمد ثلاث أطفال قصر للاستماع والتحقيق معهم في قضية الإعتداء بقارورات بلاستيكية على حافلة تابعة للنقل الحضري والشبه الحضري بالجزائر العاصمة.

وحسب ما تحصلت عليه النهار أنه بعد الاستماع اليهم برفقة والديهم تم اطلاق سراحهم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، التي عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر بعد تقييد شكوى من طرف مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بالجزائر العاصمة. بخصوص تعرض إحدى حافلاتها للرشق بالقارورات والمقذوفات البلاستيكية على مستوى شارع عسلة حسين، من قبل شباب كانوا بشارع بن بولعيد الجزائر. دون تسجيل أي إصابات بين المسافرين أو أضرار مادية بالحافلة.

وبعد التحريات تم توقيف ثلاث قصر مشتبه فيهم مرفوقين بولاة أمورهم أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. وبعد تحويلهم على قاضي الاحداث بذات الهيئة القضائية والتحقيق معهم بخصوص الواقعة تم اطلاق سراحهم. في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.