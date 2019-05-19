3 قصر متورطون في سرقة محل تجاري بسيدي بلعباس

وضعت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول حدا لنشاط 3 قصر أعمارهم بين 16 و 17 سنة تورطوا في السرقة.

السرقة تمت من داخل محل تجاري مختص في البيع بالجملة للمواد الغذائية،السالفين الذكر قامو بإحداث ثقب في سقف المحل التجاري والولوج إلى داخله.

أين إستولو على مبالغ مالية قدرت بـ 50 مليون سنتيم من المحل المذكور ولاذوا بالفرار.

قبل أن يتم توقيفهم من طرف قوات الشرطة الواحد تلو الآخر وتقديمهم أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع بمركز الأحداث حاسي دحو .

حيثيات القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول لمعلومات مفادها تعرض صاحب محل تجاري إلى عملية السرقة من داخل محل تجاري.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية، التحريات كشفت أن الفاعلين قاموا بإحداث ثقب على سقف المحل التجاري والولوج إلى داخله والإستيلاء على مبالغ مالية قدرها 50 مليون سنتيم .

التحقيقات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بـ 03 أطفال أعمارهم بين 16 و 17 سنة.

قاموا بإحداث ثقب بسقف المحل التجاري والولوج بداخله عبر رواق المحل التجاري ، كما كانوا يرتدون لثام على وجوههم ويحملون مصابيح يدوية.

إلا أن إعتماد قوات الشرطة على الجانب التقني مكن من تحديد هويتهم وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

حيث إعترفو بالتهم الموجهة إليهم ، كما أكدوا أنهم تقاسمو المبالغ المالية المسروقة فيما بينهم .

المصلحة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالفين الذكر عن تهمة السرقة بالتسلق من داخل محل تجاري مع المشاركة.

قدموا بموجبه أمام النيابة أين صدرت في حقهم أوامر إيداع بمركز الأحداث حاسي دحو.