3 قطاعات وزارية تفرج عن قرارات الامتحانات الرسمية يوم الأحد وهذه هي مقترحاتها

ستفرج ثلاثة قطاعات وزارية يوم الأحد القادم عن القرارات النهائية الخاصة بمصير السنة الدراسية 2019/2020.

وقالت مصادر حكومية، بأن قرارات اللجنة الوزارية المشتركة والتي تضم كل من وزارة التربية الوطنية ونظيرتيها للتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، التي سيفرج عنها ستكون نهائية بشان مصير الامتحانات الفصلية وأخرى الرسمية للموسم الدراسي 2019/2020، في نفس اليوم الذي سيفصل فيه رئيس الجمهورية في مصير هذه الامتحانات تزامنا وانعقاد مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الأحد القادم.

ورجحت مصادرنا، إمكانية توجه اللجنة الوزارية المشتركة الى الغاء الامتحانات الرسمية للطورين الابتدائي والمتوسط، مع المحافظة على امتحانات البكالوريا.

أما بشأن، امتحانات الفصل الثالث، قالت مصادرنا بأن اللجنة تتجه نحو الغائها مقابل احتساب معدل الفصلين الأول والثاني في الانتقال.