3 لاعبين جدد يضيّعون تربص المنتخب المحلي !

خرج ثلاثة لاعبين جدد، من مخططات مدرب المنتخب المحلي، مجيد بوقرة، في إطار التربص الجاري حاليا بمدينة عنابة، تحسبا لمباراة السد، ذهابا وإيابا، أمام غامبيا، المؤهلة إلى “الشان”.

وبعدما أُعفي كل من مدافع المولودية حلايمية. إلى جانب ثنائي اتحاد العاصمة، مرغم وعزي، بسبب الإصابة. تعذر على ثنائي شباب بلوزداد، بن غيث ومزيان، الالتحاق بالتربص.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني. بأن سبب عدم التحاق ثنائي “السياربي” يرجع إلى إصابات تعرض لها بن غيث ومزيان في الجولة الأخيرة من البطولة. حيث تقرر إبقاءهما تحت تصرف فريقهما، لمواصلة العلاج لضمان شفائهم التام.

كما أبرزت الاتحادية، بأن حارس مولودية الجزائر، رمضان عبد اللطيف. غادر بدوره التربص مساء أمس، إثر خضوعه لفحص طبي كشف عن معاناته من إصابة قديمة.

ونظرا لاستحقاقات مولودية الجزائر، خصوصا في رابطة الأبطال، تقرر تمكينه من متابعة العلاج مع ناديه.

ولتغطية هذه الغيابات، استدعى الطاقم الفني، حيث بيان “الفاف” عبد الرحمن مجادل، حارس مرمى جمعية الشلف، وجابر كسيس، لاعب نادي بارادو، حيث التحقا بالمجموعة وشاركا في الحصة التدريبية.

مشيرة إلى أن تعداد محليي “الخضر” ارتفع بعد التحاق العناصر التي حصلت على ترخيص للغياب عن اليوم الأول. إلى 25 لاعبا، ما سمح للطاقم الفني بالشروع في الأمور الجادة.