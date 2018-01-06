3 لصوص يعذبون شيخا عمره 81 سنة حتى الموت ثم يحرقون منزله في أم البواقي!

تسللوا إلى منزله ليلا وكبّلوه وقاموا بعملية سطو

تمكنت، خلال اليومين الفارطين، مصالح الشرطة القضائية للأمن دائرة عين فكرون في ولاية أم البواقي، من فك طلاسم جريمة القتل التي راح ضحيتها شيخ تجاوز سنه العقد الثامن من العمر.

ويتعلق الأمر بالمدعو «و.المسعي» 81 سنة، الذي قتل بطريقة وحشية إثر قيام المتهمين الثلاثة بالتسلل إلى شقة الشيخ تحت جنح الظلام، أين قاموا بتكبيله ثم عذبوه حتى فقد وعيه ليختموا عمليتهم الإجرامية بخنق الشيخ، قبل أن يضرموا النار في محتويات الشقة الكائنة بحي بوعافية من أجل طمس آثار الجريمة، ولكن تدخل الجيران بمعية مصالح الحماية المدنية لإخماد الحريق كشف جريمة هؤلاء اللصوص الذين استهدفوا أموال ومدخرات الضحية.

المتهمون عند التحقيق معهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين فكرون اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، ليتم إيداعهم الحبس عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية السرقة واستعمال العنف والتسلق، وجناية وضع النار عمدا في مسكن.