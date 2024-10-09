3 لقاءات فقط بـ “الفار” في الجولة الـ 4

برمجت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، 3 لقاءات من الجولة الـ 4 للبطولة المحترفة، المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين، بتقنية الحكم المساعد “الفار”.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن قمة المولودية العاصمية ونظيرتها الوهرانية. المقررة بنيلسون مانديلا، بعد غدٍ الجمعة، سيديرها الحكم بواب. بمساعدة بلوط وبوخاتم، بينما سيكون في “الفار” الحكم بوجمعة، بمساعدة بويمة.

كما ستقام مباراة شباب بلوزداد واتحاد بسكرة، في اليوم الموالي. وفي ذات الملعب، بتقنية “الفار”، الذي سيشرف عليه حركات بمساعدة حاج يحيى، بينما سيكون ثلاثي التحكيم مشكلا. من بن براهم بلفلفل وبوفاسة.

في حين أسندت لجنة التحكيم، مهمة إدارة القمة الأخرى بين شبيبة القبائل، والضيف شباب قسنطينة، المقررة السبت القادم، للحكم دهار بمساعدة بوتيبة ورزقة. فيما سيقود غرفة “الفار” الحكم رفيق عوينة، بمساعدة حمايدي.