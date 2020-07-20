3 متهمين بالإعتداء على موظفين بمستشفى محمد بوضياف بأم البواقي أمام العدالة

تم أمس الأحد، تقديم 3 أشخاص أمام قضاء أم البواقي، بعد إقدامهم على خلق الفوضى داخل مصلحة الإستعجالات الطبية للمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف، وتعريض حياة الغير للخطر.

يأتي هذا على إثر تلقي مصالح أمن ولاية أم البواقي أول أمس السبت، بلاغ مفاده قيام 3 أشخاص بإحداث ضوضاء داخل مصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بأم البواقي، متبوع بالتعدي على موظفين أثناء تأدية مهامهم وتعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر.

وتم على الفور التنقل إلى عين المكان أين تم توقيف الأشخاص، وتحويلهم الى المصلحة، وفتح تحقيق في القضية.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية الاخلال بالنظام العام وخلق الفوضى داخل مرفق عمومي، وتعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط التي يفرضها التنظيم العام.