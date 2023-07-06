3 مدن جزائرية ضمن الـ TOP  15 لأكثر المدن حرا في العالم

صنف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم 3 مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي آخر تحديث لذات الموقع نجد مدينة تيميمون بولاية أدرار الجزائرية في المركز الخامس بـ48.4 درجة مئوية فيما إحتلت مدينة أدرار المركز الحادي عشر بـ 47.6 درجة مئوية في حين جاءت برج ouallene بأدرار في المركز الرابع عشر بـ بـ 47.3 درجة مئوية.

وتصدرت القائمة مقاطعة اميديه الإيرانية بـ 50.2 درجة مئوية، متبوعة بمدينة ابادان الإيرانية بـ 49.6 درجة مئوية. بينما جاءت في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم مدينة السماوة في العراق بـ 47 درجة مئوية.