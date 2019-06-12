3 مسؤولين من وفاق سطيف أمام قاضي التحقيق!

مثل ثلاثة مُسيرين من نادي وفاق سطيف أمام قاضي التحقيق، في قضية تزوير تذاكر مُواجهة الأهلي في رابطة الأبطال الإفريقية.

ويتواجد الثلاثي ( جرودي، شاكر،معيش) في عين الإعصار، بعد شكوى تقدم بها الرئيس حسان حمار، بعد وجود 6 آلاف تذكرة مُزورة.

وكانت هذه القضية صنعت الحدث شهر أكتوبر من العام الماضي، بعدما بعيت تذاكر مُزورة، وبعدد أكبر من طاقة إستيعاب المُدرجات.

وكشفت عناصر الأمن الحضري 13 الفضيحة أين وجده نفسه رئيس نادي وفاق سطيف السيد حسان حمار مجبرا لايداع شكوى بفتح تحقيقات لكشف ملابسات المتورطين بعدما ثبت بالدليل وجود أكثر من 6 آلاف تذكرة للمباراة تباع في السوق السوداء من دون تأشيرة مصالح الضرائب، في حين كان الاتفاق على طرح 16 ألف تذكرة فقط في السوق، ليتم بعدها سماع كبار المسؤولين بالنادي من طرف الضبطية القضائية بأمر من السيد وكيل الجمهورية ليتم استدعاء أول أمس الثلاث المتهمين في قضية الحال إلى الشرطة

وتأتي هذه القضية لتزيد من المتاعب النسر الأسود، خاصة وأن الرئيس، حسان حمّار، كان ممنوعا من السفر لمشاكله مع العدالة.

يُشار بأن جماهير كبير الهضاب العُليا، خرجت منذ أسابيع مُطالبة برحيل جميع مُسيري الفريق، بعد موسم فاشل على طول الخط.