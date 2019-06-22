3 مستشفيـــــات جــــديــــدة في عين البنيـــان وبــــراقــــي والـــرغــايـــــة

بعد رفع التجميد عن إنجازها استجابةً لطلب مصالح ولاية الجزائر

المستشفيات ستكـــون بمحاذاة الطرقات السريعة أو السيّـارة لتفادي الازدحام المروري

اختارت ولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، الأرضيات التي ستقام عليها المستشفيات بسعة 120 سرير بالجزائر العاصمة.

وذلك تبعا لقرار الوزير الأوّل، نور الدين بدوي، المتعلق برفع التجميد عن إنجاز 3 مستشفيات بولاية الجزائر.

حيث أرسلت ولاية الجزائر برقية إلى كل من الولاة المنتدبين بكل من المقاطعات الإدارية لبراقي الشراڤة والرويبة.

تفيد بأن هنالك لجنة لاختيار الأرضية لولاية الجزائر ستقوم بخرجة ميدانية، اليوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

لمعاينة الأرضيات التي ستقام عليها مشاريع مستشفيات بسعة 120 سرير على مستوى بلديات براقي، الرغاية، وعين البنيان.

حيث أصرّت ولاية الجزائر على مباشرة الأشغال فور اختيار الأرضيات بصفة نهائية. وجاء في الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية بالرويبة.

أنه وبطلب من الوالي المنتدب للرويبة، وافق والي ولاية الجزائر على توطين مستشفى بسعة 120 سرير ببلدية رغاية.

حيث تم اقتراح وعاء عقاري بمنطقة الكروش لتجسيد هذا المشروع الهام، كما ستباشر المصالح المختصة للولاية، برفقة الوالي المنتدب مطلع الأسبوع القادم، في التوطين الرسمي للمشروع.

من جهتها، أفادت مصادر مطلعة من بلدية براقي، بأن البلدية اقترحت أرضية على مستوى حي بن طلحة ببلدية براقي من أجل تجسيد مشروع مستشفى بسعة 120 سرير.

بمحاذاة وحدة التدخل للشرطة والمقابل للطريق السيار شرق-غرب، وأضافت ذات المصادر أن الأرضية تبقى مجرد اقتراح.

في انتظار الموافقة عليها من قبل لجنة التعمير ومصالح ولاية الجزائر.

مشيرة إلى أن المستشفيات الثلاثة ستكون بمحاذاة الطرق السريعة لتفادي الازدحام والاختناق المروري والولوج إليها بسهولة.

للتذكير، فقد وافق الوزير الأول، نور الدين بدوي، على رفع التجميد عن ثلاث عمليات تخص دراسة.

إنجاز وتجهيز ثلاثة مستشفيات في ولاية الجزائر بطاقة استيعاب تبلغ 120 سرير لكل واحد، من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه مستشفيات الجزائر العاصمة.