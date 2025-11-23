3 مشاريع سياحية واقتصادية في العاصمة قريبا

تفقد، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، عدّة مشاريع هي قيد التهيئة والتأهيل حاليا.

وكانت المحطة الأولى من زيارة الوزير والي العاصمة، معاينة أشغال إعادة تهيئة وتأهيل السوق الجواري المغلق منذ 30 سنة على مستوى شارع عاشور مايدي (EX AMPERE) ببلدية الجزائر الوسطى. الذي يقع خلف شارع ديدوش مراد في العاصمة.

وحسب مصالح ولاية الجزائر، فإن السوق سيحول إلى فضاء حديث، يسمح لساكنة المنطقة وقاطني الشوارع الاخرى. على غرار محمد الخامس، كريم بلقاسم ومحمد طويلب، مختار عبد اللطيف. مصطفى الوالي وغيرها بتلبية حاجاتهم اليومية. مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات للمواطنين في المنطقة.

وأسدى محمد عبد النور رابحي تعليمات بضرورة الإسراع في الأشغال وتسليم المشروع وفق الآجال التعاقدية المحددة. مع ضرورة مراعاة الجودة في إنجاز المشروع.

وانتقل الوزير بعدها للوقوف على معالم تاريخية ببلدية الرايس حميدو تخضع لعمليات ترميم وتأهيل. بهدف استغلالها في تقديم خدمات سياحية وثقافية.

أما المحطة الثانية فكانت برج مرسى الذبان، فخلال الزيارة التفقدية تم تقديم عرض حول مشروع ترميم هذا البرج العثماني لتحويله إلى مطعم سياحي عصري. مع الحفاظ على طابعه الأصلي، كما سيضم البرج مساحة تتضمن عرض تاريخ البرج، وآخر لعرض الصناعات التقليدية.

وأسدى الوزير تعليمات، تضمنت تزيين البرج بإضاءة فنية بعد الانتهاء من عملية الترميم. مع ضرورة تنظيف المحيط، ومضاعفة الإمكانيات، وضمان احترام آجال التسليم.

كما شملت الزيارة كازينو الكورنيش، أين اطّلع الوزير على مشروع إعادة تأهيل المبنى التاريخي المطل على البحر والبالغة مساحته 4355 م². حيث يهدف المشروع إلى تحويل الموقع إلى فندق ومطعم سياحي يشمل شرفة، مع الحفاظ على قيمته التاريخية.

وخلال الزيارة تمّ توجيه تعليمات تضمنت العمل بنظام 3×8، مع مراعاة الجودة خلال القيام بالأشغال.

ومن المتوقع، أن تساهم هذه المشاريع، بعد افتتاحها، في تعزيز السياحة الساحلية. وتقديم تجربة فريدة بعاصمة البلاد تجمع بين التاريخ والخدمات العصرية.

