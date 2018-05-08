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3 ملايين أورو تفصل سوداني عن تحقيق حُلمه

الرياضة
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3 ملايين أورو تفصل سوداني عن تحقيق حُلمه
بقلم إسماعيل عشاش

دخل نادي “نوتيتغهام فوريست” في مُفاوضات مع نظيره “دينامو زغرب”، من أجل الإستفادة من خدمات الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني.

وأشارت جريدة “نوتينغهام بوست” البريطانية، بأن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وتتجه الصفقة لتُرسّم مُقابل قيمة تصل لـ3 ملايين أورو.

وفي انتظار حسم الأمور عند افتتاح الميركاتو الصيفي، يبقى إبن الشلف مُترقبا لتحقيق حُلم طال انتظاره بالنشاط في الدوري الإنجليزي”.

يُشار بأن سوداني وإن انتقل لـ”الريدز”، فإنه سيحمل نفس القميص مع مواطنه المُخضرم، عدلان قديورة في القسم الثاني “التشامبين شيب”.

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