3 ملايين غرامة غير نافذة لصاحب موقع إخباري بتهمة قذف زوجة نائب رئيس البرلمان السابق

أصدرت اليوم الأحد، محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بغرامة مالية قدرت بـ 30 ألف دج غير نافذة لصاحب موقع السفير “ح.س”، بعد أن تمت متابعته بتهمة القذف.

وتعود تفاصيل، بعد إن رفع نائب رئيس البرلمان السابق شكوى ضد الصحفي “ح.س”، يتهمه فيها بقذف زوجته عن طريق نشره لموضوع في موقعه يحتوي على معلومات تفيد أن الضحية الحالية قامت وبفضل نفوذ زوجها بتجريد طبيبة من منصبها في وزارة الصحة بسبب خلاف شخصي بينها.

للتذكير، سبق وأن إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ في حق المعني.