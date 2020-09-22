“3 ملايين” لأصحاب الحافلات ومليون للسائق و”الروسوفور” تعويضا عن كورونا

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، توسيع المعنيين بالمساعدات الموجهة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، حسب بيان للوزارة الأولى اليوم الثلاثاء.

وأمر الوزير الأول، بتخصيص منحة 30 ألف دينار جزائري، لأصحاب حافلات نقل المسافرين، المتضررين من تدابير حظر النقل بين الولايات في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

كما تقرر منح مساعدات مالية تقدر بـ10 آلاف دينار جزائري، لسائقي حافلات النقل والقابضين.

ويخص هذا الإجراء، حافلات النقل ما بين الولايات.

هذا وسيتم تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، خلال أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر.

ويأتي ذلك، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.