3 ملايين وجبة يوميا.. فتح 284 مطعم رحمة عبر الوطن

سيشرف الهلال الأحمر الجزائري خلال شهر رمضان المعظم على 284 مطعم رحمة عبر الوطن. بمعدل 3 ملايين وجبة يوميا موجهة للمحتاجين وعابري السبيل.

وحسب ما أفادت به إبتسام حملاوي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، خلال لقاء تنسيقي مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد “ولاية الجزائر” لطفي سلامي والجمعيات التضامنية. أن الهلال الأحمر الجزائري يسعى أيضا إلى توزيع ما لا يقل عن 153.190 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة. مشيرة إلى أن هذه العملية إنطلقت منذ أزيد من أسبوع. حيث تم التركيز على المناطق الحدودية والجنوبية للوطن.

من جهته أحصى سلامي عشرة مطاعم رحمة إستوفت كامل الشروط القانونية لتقديم وجبات الإفطار عبر بلدية سيدي امحمد خلال الشهر الفضيل. بمعدل 1400 وجبة يوميا. إلى جانب قبول 875 طلب للإستفادة من الاعانات الخاصة بشهر رمضان.