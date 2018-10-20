3 ملثمين يختطفون طفلة من داخل خيمة للبدو الرحل في تلمسان

درك سبدو نجح في تحريرها بعد احتجازها داخل بناية مهجورة

عاشت، في الساعات القليلة الماضية، قرية حاجي بوسيف التابعة إقليميا لدائرة سبدو جنوب ولاية تلمسان حالة طوارئ قصوى، على خلفية تقدم ثلاثة أشخاص ملثمين من خيمة يقطنها البدو الرحل ليجرأوا على اختطاف طفلة قاصر من داخلها على مرأى من عائلتها، قبل التوجه بها إلى وجهة مجهولة.

وهو ما دفع أقاربها وشهود عيان إلى الاتصال بقوات الدرك الوطني على الرقم الأخضر، من أجل إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 14 سنة، والتي تجهل لحد الساعة الظروف والأسباب التي تقف وراء اختطافها بهذه الطريقة.

وعليه أعدت مصالح الدرك مخطط إنذار بالتعاون مع مصالح الأمن الأخرى، ليتم إنقاذ الفتاة وتحريرها سالمة من داخل بناية مهجورة، بعدما تخلص منها الجناة هناك تحت ضغط مخطط الإنذارالمذكور، والذي تم من خلاله الانتشار الكبير لقوات الدرك والأمن على كافة مخارج الطرقات باقليم تلمسان.

مما أعطى نتيجة ايجابية وانتهى بتحرير الضحية من قبضة الملثمين الذين لا تزال الأبحاث جارية عنهم لحد الساعة، في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بسبدو.