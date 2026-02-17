3 مليون أسرة موصولة بخدمة الألياف البصرية

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن تجاوز عتبة 3 ملايين أسرة متصلة بخدمة الإنترنت عالي التدفق. عبر الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH ).

وافاد بيان من وزارة البريد أن الوصول إلى هذه العتبة يأتي في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى إحراز التقدم المتواصل في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية. وانسجاماً مع استراتيجية “الكل فايبر” التي أعلنت عنها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.، خصوصاً مع تحديد آجال سنة 2027 للانتهاء الكلي من تعميم هذه التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة أن تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH ) يجري بصفة متوازنة و يشمل كل ولايات الوطن. أما على الصعيد القاري، فإن الجزائر بهذا الرقم، تحتل المرتبة الأولى إفريقيا بواقع 3 مليون أسرة بخدمة الأنترنت عالي التدفق. (FTTH ) ، متبوعة بجنوب إفريقيا، مصر، جزر الموريس، كوت ديفوار و كينيا.

وأكدت الوزارة، من خلال هذا المنجز الوطني، عزمها على مواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع. وعلى رأسهم اتصالات الجزائر، من أجل بناء منظومة رقمية وطنية حديثة، سيادية ومستدامة، في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني.

