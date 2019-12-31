3 ممرضين رفضوا مرافقة سيارة إسعاف جريحين بالمحمدية في معسكر أمام قاضي التحقيق

وجهت محكمة المحمدية في ولاية معسكر استدعاءات لـ 3 ممرضين ينتسبون للمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بغية إخضاعهم للمساءلة أمام قاضي التحقيق.

يأتي هذا الإستدعاء في أعقاب تقرير بصيغة شكوى توجهت به إدارة المستشفى اثر رفضهم مرافقة سيارة إسعاف لتحويل جريحين إلى مستشفى وهران.

وكان الجريحين قد تعرضا لحادث مرور خطير صبيحة يوم 26 ديسمبر وخلف 4 قتلى في حدود الساعة الثانية صباحا عند محيط محطة البنزين بابا علي بإقليم بلدية مقطع دوز.

و كان مدير المناوبة قد تولى إشعار الممرضين بوجوب التقيد بأخلاقيات المهنة خاصة مع حجم مخلفات الحادث أمام تصلبهم في أداء مهامهم الطبية لحظة تواجد عناصر فرقة الدرك الوطني الذين رافقوا الجريحين إلى غاية مصلحة الإستعجالات .