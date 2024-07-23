3 منصات رقمية جديدة لتسهيل التسجيلات الجامعية

إستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث منصات رقمية جديدة لتسهيل عملية التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثانية ظهرا، التسجيلات الجامعية الأولية للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوابة رقمية تتضمن ثلاثة تطبيقات، لتسهيل عملية التسجيل الجامعي.

ناهيك عن اعتماد رموز الاستجابة السريعة كأداة لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا خلال تسجيلاتهم الجامعية.

وكشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، في تصريح للقناة الاذاعية الأولىـ أن البوابة الرقمية للتسجيل الجامعي تتضمن منصة “توجيهكم” ومنصة أخرى تساعد الطالب في اختيار الأحسن في التخصص، إضافة الى استحداث تطبيق ثالث وهو تطبيق تكوين المسار.

كما تم استحداث هذه السنة ما يعرف رمز الاستجابة السريعة لتسهيل الولوج الى مختلف المنصات أو التطبيقات أو القيام بعملية التسجيل.

كما تم اعتماد هذه السنة المعدل الموزون بالإضافة الى المعدل العام المتحصل عليه في شهادة البكالوريا. إضافة الى اعتماد تطبيق في الذكاء الاصطناعي وهو أداة لمساعدة الطالب في حسن الاختيار.

وقال داودي أنه تم فتح تخصصات جديدة سيتم ادراجها بدءا من الموسم الجامعي القادم. بما يتماشى والديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

إضافة الى تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا بمدرسة خاصة بالأمن السيبيراني، حيث قال في هذا الصدد” لأول مرة ستكون هناك تخصصات جديدة، وهي المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبيراني”.

كما أضاف أنه ولأول مرة يمكن للطالب متابعة تخصصين في مسارين مختلفين ببكالوريا واحدة. كما سيستفيد طلبة العلوم الطبية هذه السنة من شهادة مزدوجة.

فيما تم تأهيل خمسة عروض في العلوم الطبية، وسيكون هناك طبيب مختص في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.

كما تم ادراج تخصصات جديدة مثل هندسة النسيج بجامعة غليزان. بالإضافة الى هذا تم تأهيل خمسة عروض ضمن الشبكة الموضوعاتية في مجال صناعة تكنولوجيات السيارات”.

تجدر الإشارة، الى أن التسجيلات الجامعية للطلبة الجدد ستتواصل الى غاية الـ 27 جويلية من الشهر الجاري.

كما أن عملية تكوين الطلبة الجدد في اللغة الإنجليزية بدورها ستتواصل هذه السنة خلال الفترة الممتدة من الـ25 جويلية الجاري الى غاية الـ25 سبتمبر المقبل.