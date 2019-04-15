3 مواضيع «واجدة» في كل مركز لمواجهة أي تسريب

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد:

«لا يوجد أي تغيير زمني في وقت إجراء الامتحان»

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إنه سيتم تزويد كل مركز إجراء بثلاثة مواضيع، وهذا لتفادي أي سيناريو محتمل يتعلق بتسريب أسئلة الامتحانات.

مذكرا بالإجراءات الردعية وكذا ظروف إجراء الامتحان التي تحظى بنفس الطريقة التي كانت في السابق، من خلال إدراج موضوعين اختياريين والاحتفاظ بإضافة نصف ساعة.

قال الوزير إن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد تم تغيير تركيبته وهيكلته، وهذا حفاظا على مصداقية الامتحان والحفاظ على سرية الأسئلة وأمن الأساتذة الذين يعدون هذه الأسئلة.

وبخصوص سير هذه الامتحانات، قال الوزير «لي إيمان راسخ وثقة كاملة في الحس التربوي الرفيع للأساتذة والموظفين».

وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه تم استكمال عملية التسجيلات ومراجعتها من أجل التأكد من صحة المعلومات الشخصية من طرف المترشحين.

والتبليغ عن أي خطا وارد لمديرية التربية بالنسبة للمترشح الحر ومدير المؤسسة بالنسبة للمترشح المتمدرس.

كما تم توزيع المترشحين على مراكز الإجراء وإعادة ومراقبة حافظ المواضيع وطبع وثائق الإجراء.

إضافة إلى الانتهاء من الدورات التكوينية لرؤساء مراكز الإجراء والتجميع والإغفال والتكوين، وكذا الملاحظين والمشرفين وأعضاء الأمانات.

وتعهد الوزير على السهر بمعية الدوائر الوزارية المعنية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحصين الامتحانات خاصة امتحان البكالوريا من كل شائبة.

والسهر على الحفاظ على مصداقيته مع السعي لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين ومبدإ النزاهة العلمية.

لكي تتاح الفرصة لكافة المترشحين المجتهدين النجاح بفضل جهدهم وعملهم الشخصي.

هذا، وأعلن الوزير أنه سيجتمع اليوم مع اللجنة الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات بمشاركة الدوائر الوزارية المعنية. من جهة أخرى.

كشف الوزير أن امتحان التربية التشكيلية والتربية الموسيقية لامتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون في الفترة الممتدة من 22 أفريل إلى 6 ماي القادم.