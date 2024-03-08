3 ميداليات ذهبية وفضية للرياضيين الجزائريين في ألعاب أكرا  

تألق الرياضيون الجزائريون في الألعاب الإفريقية التي تجري بالعاصمية الغانية أكرا على غرار أبو ريش لويزة وسالمي علاء الدين و حلاسة أيوب أنيس وسيليان ويكان.

وتحصلت الرياضية المتألقة أبو ريش لويزة على ميدالية ذهبية في وزن 55 كلغ، كما تحصل سالمي علاء الدين على ميدالية ذهبية في وزن 60 كلغ.

إلى جانب ذلك، أحرز حلاسة أيوب أنيس ميدالية ذهبية هو الآخر في وزن 67 كلغ، و ميدالية فضية لسيليا ويكان في وزن 50 كلغ.