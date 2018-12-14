3 نساء ضحايا في حادثة طعن بألمانيا

تعرضت ثلاث نساء في مدينة نورنبرغ الألمانية، لإعتداءات بالطعن، حسب ما أفادت به الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة.

و أوضح المصدر، أنه لايستبعد أن الاعتداءات التي وقعت في شوارع قريبة من بعضها البعض في حي “سانت يوهانيس” بنورنبرغ الليلة الماضية

إرتكبها شخص واحد، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن أدلة على وجود خلفية إرهابية وراء الإعتداءات.

كما لم يتم حتى الآن التعرف على نوعية السلاح، الذي أستخدم في حادثة الطعن، يضيف المصدر.

وقامت لجنة تحقيقات مختصة بجرائم القتل بفتح تحقيق في الوقائع، وشنت الشرطة حملة للبحث عن الجاني أو الجناة

بالإستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن رجلا سدد طعنة لإمرأة 56 عاما في الجزء العلوي لجسدها بعد الساعة السابعة مساء.

وفي الحادية عشرة إلا الربع طعن رجل على بعد شوارع قليلة من مكان الاعتداء الأول امرأة كانت متوجهة إلى منزلها، قبل أن يقوم بعدها بقليل رجل بطعن إمرأة أخرى.