3 نساء ضمن شبكة مختصة في ممارسة الدعارة بتمنراست

نجحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمنراست، في تفكيك شبكة تختص في ممارسة الدعارة.

وحسب ما أورد بيان مصالح أمن ولاية تمنراست، فإنّ الشبكة تتكون من خمسة أشخاص 3 نساء و 2 رجال، تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 37 سنة.

الشبكة متهمة بقضية إنشاء وكر لممارسة الدعارة السرية ، ممارسة الدعارة السرية مع استدراج الغير على ذلك وعدم تبرير موارد العيش.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة عن وجود بيت يستغل لممارسة الدعارة بأحد أحياء المدينة.

عليه قامت عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية محكمة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست تم إستصدار إذن بالتفتيش.

أين تم توقيف خمسة أشخاص، ليتم تحويلهم للمقر و فتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق

أربعة مشتبهين فيهم أحكام قضائية تتراوح من 01 سنة حبس نافذة و 02 سنة حبس نافذة مع الإيداع و غرامات مالية بـ 20.000دج و 50.000 دج ، فيما إستفاد المشتبه فيه الخامس من البراءة.