3 وزراء سابقين ضمن قائمة اللجنة الإستشاريه لهيئه الوساطه والحوار

ضمت قائمه اللجنة الإستشاريه لهيئه الوساطه والحوار تضم 41 عضو من بينها وزراء سابقين وكذا الاساتذه والاكادميين.

وجاءت القائمة التي تحصلت النهار علة نسخة منها كالتالي :

وزير الشباب والرياضة سابقا كمال بوشامة.

وزير الشباب والرياضة سابقا عبد العزيز درواز.

ووزير الشباب والرياضه ايضا مولدي العيساوي.

إضافة إلى الاساتذه والاكادميين وهم :

فارس مسدور.

فريد بن يحي.

عبد الله حمادي .

رشيد لوراري.

نوفل ميلي استاذ جامعي في فرنسا.

نوفل ايت مختار.

هناك ايضا نور الدين بن جلولي رئيس بلدية وهران سابقا عن الافلان لكن كان من معارضي بوتفليقه منذ عهدته الثانيه.

وعمر آيت مختار رئيس حركه المواطنة الجزائريه في فرنسا.