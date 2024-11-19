3 وزراء في الحكومة الجديدة من هذه الوزارة

تم تعيين 3 وزارء في الحكومة الجديدة من الفريق السابق لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من بينهم الوزير السابق للقطاع ياسين المهدي وليد.

ونشر ياسين وليد، عقب نهاية مهامه وزيراً لاقتصاد المعرفة، وتعيينه على رأس وزارة التكوين والتعليم المهنيين، رسالة على صفحته في فايسبوك.

وعبّر الوزير، في الرسالة، عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي حظي بها طيلة السنوات الماضية. لإنشاء وتسيير وزارة جديدة كانت “مصدر أمل لفئة كبيرة من الشباب الجزائري”.

وكتب الوزير: “اليوم تنتهي مهمتي على رأس وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وأود بهذا الخصوص أن أشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وضع ثقته في شخصي، لإنشاء وتسيير وزارة جديدة. لتشكل، ليس فقط حلقة محورية للإصلاح الاقتصادي في بلادنا، بل أكثر من ذلك، لتصبح مصدر أمل لفئة كبيرة من الشباب الجزائري”.

وأضاف ياسين وليد: “الأمل هو المحرك الأساسي الذي دفعنا منذ إنشاء الوزارة على بذل قصارى جهودنا. لبناء نظام بيئي يرقى لتطلعاتكم، وتمكين المواهب الجزائرية على النجاح في بلادهم”.

وعبّر الوزير، عن المشاعر التي تختلجه، وهو يودع فريقه الذي اعتاد تسميته “العائلة”. قائلا: إنهم حقيقة أصبحوا عائلته الثانية، فريق شاب مكون من إطارات ذات كفاءة وتفانٍ عاليين.

وأشار ياسين وليد، إلى تعيين اثنين من فريقه على رأس وزارتين في الحكومة.

ويتعلق الأمر بنور الدين واضح، الذي تم تعيينه على رأس وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة.

وقال الوزير إن نور الدين واضح، كان من الأوائل الذين التحقوا بالفريق. ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال. مؤكدا أن الوزارة اليوم بين أيدٍ أمينة.

بالإضافة إلى سيد علي زروقي، الذي تم تعيينه على رأس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. حيث أكد الوزير أنه عمل بجهد كبير من أجل النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في بلادنا.