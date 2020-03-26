3 وزراء يجتمعون مع وزير الصحة الصيني.. والأخير يدعو لاستعمال “كلوروكين” 7 أيام كدواء

ترأس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، بمعية وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحمير، لقاء مع نظيرهما الصيني المكلف بالصحة.

وقد جرى اللقاء عن بعد، باستعمال تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وشارك فيه من الجانب الجزائري، لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية.

وحسب ما كشفه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحمير، فإن اللقاء شارك فيه عدة وزراء صحة عرب، وكان يهدف لنقل التجربة الصينية في مجابهة وباء كورونا.

وقال نفس المصدر إن وزير الصحة الصيني دعا السلطات الجزائرية وباقي الدول العربية التي شارك وزراؤها في اللقاء، إلى الاستعانة بدواء “كلوروكين” في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير بلحيمر أن المسؤول الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين.

كما تحدث الوزير الصيني خلال اللقاء عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.

وقد ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 302 حالة، حسب ٱخر حصيلة أعلنت عنها لجنة المتابعة أمس الأربعاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى واحد وعشرين.