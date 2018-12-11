3 وصفات طبيعية للجسم والشعر تخليك “ملكة جمال”

استخدام ما هو طبيعي يفيد كثيرا جمال البشرة والجسم والشعر أكثر من المكونات الكيميائية والتي هي مكلفة أيضا.

إليك 3 وصفات طبيعية ستغير من شكلك وتجعلك جميلة دائما.

بالنسبة للجسم لدينا ماسك السكر وزيت الزيتون، والذي يعمل على إزالة الشوائب ويجعل البشرة ملساء وناعمة، ويعمل على تفتيح البقع الداكنة.

أما عن طريقة التحضير، نخلط كوب من السكر الخشن و3 ملاعق من العسل وأخرى من زيت الزيتون.

ثم ندعك الخليط على البشرة ونتركه مدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر، وتكرر العملية 3 مرات في الأسبوع.

أما البشرة فلدينا ماسك الزبادي والخيار، الذي يعمل على تغذية البشرة بالبروتين والكالسيوم، والخيار يعمل على تفتيح الوجه.

يحضر الماسك بمزج كوب من الزبادى كامل الدسم مع خيارة مبشورة، تمزج جيدا وتوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ثم يغسل الوجه جيدا بالماء، وتكرر العملية من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع.

الشعر المتقصف والمجهد يحتاج إلى البروتين المغذي للشعر، لذلك فإن الزبادي “الياوورت” يعد مصدرا من مصادر البروتين إلى جانب الألوفيرا والعسل للتغذية.

وطريقة التحضير هي بمزج كوب من الزبادي خالي الدسم وملعقتين من هلام الألوفيرا الطبيعي مع ملعقة من العسل.

يمزج جيدا ويوضع على الشعر بعد غسله بالماء الدافئ ويترك لمدة ساعة، وتكرر العملية مرة كل أسبوع.