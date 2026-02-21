3 وفيات جراء حوادث المرور خلال 24 ساعة

نشرت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أين سجلت 3 حالات وفاة جراء حوادث المرور عبر مختلف ولايات الوطن.

وأكدت المصالح نفسها، أنها سجلت 132 تدخلاً في حوادث المرور، أسفرت أيضاً عن إصابة 159 شخصاً. بجروح متفاوتة قُدمت لهم الإسعافات الأولية في مواقع الحوادث، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة.

كما بلغ إجمالي التدخلات التي باشرتها وحدات الحماية المدنية في مختلف التخصصات 1978 تدخلاً. وهو ما يعادل معدل تدخل واحد كل 43 ثانية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور