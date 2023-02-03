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قناة النهار

3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة

بقلم قناة النهار
3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة
اصطدام سيارة بحافلة
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3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة

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