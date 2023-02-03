قناة النهار 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة بقلم قناة النهار نشر في 03 فيفري 2023 - 09:44 اصطدام سيارة بحافلة شارك غرِّد أرسل 49 0 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qU7lK اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة قناة النهار 19 جانفي تساقط كثيف للثلوج بمنطقة ايت لعزيز بالبويرة قناة النهار 23 جانفي توقيف 63 تاجر مخدرات وإحباط كمية ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قناة النهار 19 جانفي جيجل: عودة إمتلاء السدود بعد تساقط الغيث النافع يسقط ورقة جفاف السدود قناة النهار 01 فيفري بوقرة: اللاعبين طبقوا التعلميات وكل الشكر للأنصار قناة النهار 31 جانفي حسين آشيو: يجب تكوين رياضيين لتمثيل الجزائر في الكاف واللاعبين القدامى لازم يكونو حاضرين قناة النهار 23 جانفي عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان قناة النهار 01 فيفري رئيس الإتحاد الفلسطيني : الرئيس تبون وضع الجزائر وملاعبها تحت تصرفنا لاستضافة أي بطولة حتى أمم آسيا قناة النهار 15 جانفي سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها قناة النهار 16 جانفي الكشف عن موعد بداية إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قناة النهار 27 جانفي