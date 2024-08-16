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قناة النهار

3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة

بقلم قناة النهار
3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة
حوادث
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3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة

رابط دائم : https://nhar.tv/I5CQX
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