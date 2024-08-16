قناة النهار 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة بقلم قناة النهار نشر في 16 أوت 2024 - 10:12 حوادث شارك غرِّد أرسل 71 0 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة رابط دائم : https://nhar.tv/I5CQX اقرأ أيضا ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد قناة النهار 12 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الجيش الوطني الشعبي يوجه رسالة للشعب الجزائري .. إنتخبوا والباقي علينا قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : النوي يوجه رسالة قوية للأحزاب السياسية الغائبة عن المشهد السياسي قناة النهار 13 أوت تيبازة : إرتفاع جنوني في أسعار السمك .. النهار تتحرى الأسباب قناة النهار 12 أوت صريح جدا/ مواطن : " راني موجّد صبعي للإنتخابات وعندي 3 بطاقات إنتخاب !!" قناة النهار 15 أوت صريح جدا /" لو عاد بك الزمن إلى الوراء ".. ماذا سيغير الجزائري في حياته؟؟ قناة النهار 02 أوت ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت عمار سنيقري: "عندك سبونسور نتا هو المعلم" قناة النهار 11 أوت