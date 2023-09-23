3 وفيات و 10 جرحى في حادث مرور بأدرار

لقي ثلاثة (03) أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق المتجه نحو برج باجي مختار بلدية ودائرة رقان بولاية أدرار.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة. على مستوى الطريق المتجه نحو برج باجي مختار بلدية ودائرة رقان بولاية أدرار

وحسب ذات المصدر فإن الحادث خلف وفاة ثلاثة ( 03) أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي أما الضحايا المتوفيين تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية .