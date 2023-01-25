3 وفيات و11 جريح في حادث انقلاب سيارة نفعية بالمنيعة

تدخلت الحماية المدنية، على الساعة الثالثة و40 دقيقة، صباحا من أجل حادث انقلاب سيارة نفعية في المنيعة. وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 01 باتجاه إن صالح، ببلدية المنيعة.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث خلف 3 وفيات و 11 جريحا. أين تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى المحلي.

ولقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 367 آخرون بجروح في329 حادث مرور جسماني سجّل على مستوى المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي.

كما جاء في حصيلة للأمن الوطني، أنّه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الفارط، عرفت حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(48 حادثاً). وارتفاع في عدد الجرحى بـ(+29) جريحا، مع تسجيل ارتفاع عدد الوفيات بحالة واحدة (+1).

في حين، افادت أنّ أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 %، نتيجة عدم احترام قانون المرور. وعدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطرق، إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

وسجلت الحماية المدنية 6491 تدخل بمناطق مختلفة إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من المواطنين خلال فترة من 11 إلى 14 جانفي. كما شملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية. سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.